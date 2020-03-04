СК подтвердил обнаружение останков в Рязанской области. Они могут принадлежать подруге фигурантов дела «Сети»

В Следственном комитете подтвердили обнаружение в рязанском лесу фрагментов тела, которое может принадлежать пропавшей в 2017 году знакомой фигурантов дела «Сети» (организация признана в в России террористической и запрещена) Екатерине Левченко. Об это сообщает пресс-служба следственного управления по Пензенской области.

«4 марта 2020 года криминалистами следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводились поисковые мероприятия около деревни Лопухи в Рязанской области, в результате которых обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении.

Пока что нельзя точно сказать, принадлежат ли останки Левченко, это станет ясно после проведения судебных экспертиз. Ранее об обнаружении тела у деревни Лопухи в 30 км к северо-востоку от Рязани сообщила «Медуза» со ссылкой на источники. В ноябре 2017 года в том же районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп Артема Дорофеева, еще одного знакомого осужденных анархистов. Он пропал одновременно с Левченко в апреле того года.

В конце февраля «Медуза» опубликовала материал, в котором рассматривалась возможная версия о причастности фигурантов дела «Сети» Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева к исчезновению Дорофеева и Левченко.

Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.