Прокуратура попросила оштрафовать на 300 тысяч рублей жителя Воронежа по обвинению в угрозах судье, приговорившему активиста Котова

Прокуратура попросила приговорить жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ), к штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Новой газеты» из Мещанского суда Москвы.

Во время прений сторон прокурор Елена Волкова заявила, что вина Квасова полностью доказана. Она отметила, что он оставил комментарий с угрозами судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину, приговорившего к четырем годам колонии активиста Константина Котова.

Согласно версии обвинения, неизвестный пользователь под псевдонимом «Химера всея Руси» выложил в социальной сети фотографию судьи Минина с текстом: «Знакомьтесь, судья Минин, именно он приговорил Котова к четырем годам заключения». Квасов, как указано в обвинительном заключении, оставил комментарий: «Я призываю выходить на митинги. Пусть меня посадят, а я выйду и прирежу этого судью».

Судья Минин узнал о публикации и комментарии Квасова от пресс-службы Мосгорсуда. Он воспринял сообщение воронежца «как реальную угрозу своей жизни», говорится в материалах дела. Экспертиза следствия показала, что комментарий Квасова содержал намерения совершить преступление.

Потерпевший судья Минин давал показания в закрытом режиме без присутствия слушателей и журналистов. По словам адвоката Квасова Ольги Пельше, Минин подтвердил, что расценивает комментарий обвиняемого как угрозу себе и до сих пор чувствует себя в опасности.

Напомним, Квасова задержали 10 декабря и доставили в Москву из Воронежа. Все это время он находился под подпиской о невыезде. Квасов отказался признать вину. Защита отмечает, что фамилии Минина в комментарии не было и сообщение подсудимого носило «гипотетический характер».

«Человека несправедливо осудили на большой срок за участие в мирных акциях. В связи с тем я оставил комментарий, спроектировав абстрактную ситуацию, которая может случиться с любым человеком. Я намерения никакого не имел, знаю, что угрозы являются уголовно наказуемыми», — сказал на допросе в суде Квасов.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил жителя Удмуртии Алексея Вересова к штрафу в размере 160 тысяч рублей по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко. Тот же суд за аналогичное преступление оштрафовал жителя Электростали Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей.