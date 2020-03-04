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ОТ РЕДАКЦИИ

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Миллиардер Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Байдена

Политика

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Бывший мэр Нью-Йорка миллиадер Майкл Блумберг покинул гонку за выдвижение в кандидаты в президенты США от Демпартии после поражения на предварительных голосованиях партийных отделений. Об этом политик объявил в соцсетях.

«Три месяца назад я объявил о своем выдвижении, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю президентскую гонку по той же причине: для победы над Трампом нам нужно объединиться в поддержку кандидата, у которого больше всего шансов. И это мой друг и настоящий американец Джо Байден», — написал политик.

В ходе «супервторника» 3 марта, на котором распределялись треть от всех делегатов для участия в итоговом собрании партии, Блумбергу удалось победить только в заморской территории Американское Самоа. В остальных 14 штатах он набрал меньше всех из четырех оставшихся кандидатов (только в Колорадо ему удалось разделить второе место с Байденом).

Всего, по разным оценкам, миллиардер потратил на свою кампанию от 400 до 500 миллионов долларов. Как отмечали СМИ, он делал ставку именно на штаты, где голосование проходило 3 марта: в первых четырех штатах, где голосование было в феврале, он не агитировал избирателей вовсе. По подсчетам The New York Times, в отдельные дни в штатах «супервторника» штабом Блумберга были запущены три из четырех политических реклам на ТВ (несколько раз его обходил по этому показателю снявшийся с гонки миллиардер Том Стайер).

Теги:
блумберг, выборы президента сша 2020, va

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