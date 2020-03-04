Миллиардер Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка миллиадер Майкл Блумберг покинул гонку за выдвижение в кандидаты в президенты США от Демпартии после поражения на предварительных голосованиях партийных отделений. Об этом политик объявил в соцсетях.

«Три месяца назад я объявил о своем выдвижении, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю президентскую гонку по той же причине: для победы над Трампом нам нужно объединиться в поддержку кандидата, у которого больше всего шансов. И это мой друг и настоящий американец Джо Байден», — написал политик.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

В ходе «супервторника» 3 марта, на котором распределялись треть от всех делегатов для участия в итоговом собрании партии, Блумбергу удалось победить только в заморской территории Американское Самоа. В остальных 14 штатах он набрал меньше всех из четырех оставшихся кандидатов (только в Колорадо ему удалось разделить второе место с Байденом).

Всего, по разным оценкам, миллиардер потратил на свою кампанию от 400 до 500 миллионов долларов. Как отмечали СМИ, он делал ставку именно на штаты, где голосование проходило 3 марта: в первых четырех штатах, где голосование было в феврале, он не агитировал избирателей вовсе. По подсчетам The New York Times, в отдельные дни в штатах «супервторника» штабом Блумберга были запущены три из четырех политических реклам на ТВ (несколько раз его обходил по этому показателю снявшийся с гонки миллиардер Том Стайер).