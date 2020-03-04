Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой кабмина выбрали его заместителя

Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Как говорится на сайте парламента, ее поддержали 353 депутата, а еще 49 человек воздержались; голосов «против» не было.

Обновление 19:23 Верховная Рада назначила новым главой правительства Украины вице-премьера Дениса Шмыгаля. За него проголосовали 291 народный депутат.

Заявление об отставке 35-летний Гончарук подал накануне, вскоре его поддержали члены фракции правящей партии «Слуга народа». На его пост президент Владимир Зеленский предложил вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Гончарук стал премьером в конце августа прошлого года, когда «Слуга народа» после победы на июльских выборах формировала свое правительство. В январе Гончарук уже собирался уйти с поста после утечки своего разговора c оскорблениями в адрес Зеленского, однако президент отказался принимать его отставку.

«Шесть месяцев — слишком короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я считаю, что украинцы уже ее чувствуют в своих платежках», — заявил Гончарук на заседании Рады. Он также отметил, что новое правительство «перекрыло тонны теневых схем», из-за чего на них «вылилось много грязи» (цитаты по телеканалу «Громадское»).

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль до этого занимал пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий, а на госслужбу перешел после работы топ-менеджером одной из компаний олигарха Рината Ахметова. Новый премьер — кандидат экономических наук.