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Российские аптечные сети пожаловались на отсутствие медицинских масок у поставщиков
Российская ассоциация аптечных сетей, куда входят «Ригла», «36,6», «Неофарм» и другие, объяснила дефицит медицинских масок на прилавках их отсутствием у компаний-поставщиков. По словам главы ассоциации, сейчас в аптеках маски есть, однако не во всех.
«Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет», — рассказала Нелли Игнатьева агентству ТАСС. Дефицит масок у поставщиков агентству подтвердил также представитель аптек «Эвалар».
На работу оптовиков, занимающихся продажей медицинских масок, также пожаловались в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство объявило о начале проверки нескольких десятков компаний на наличие ценового сговора, а также на координацию при продаже масок.
Ранее в ФАС фиксировали неоднократное повышение цен на маски; в нескольких регионах, в том числе в Москве, масок не находили в большинстве аптек. Президент Владимир Путин предлагал лишать за это аптеки лицензий, «чтоб неповадно было».
Из-за ажиотажа вокруг вспышки коронавируса в Китае правительство 4 марта запретило до июня вывозить из страны маски, бинты и другие медицинские изделия (с собой в путешествия в небольших количествах их по-прежнему можно брать).
Министр промышленности Денис Мантуров объяснил меру массовой скупкой спекулянтами масок в аптеках для перепродажи за границей. Так, например, МВД Беларуси сегодня сообщило о задержании жителя Минска во время продажи 12 тысяч масок за 10,8 тысяч белорусских рублей (321 тысяча российских рублей; по 26 рублей за штуку).