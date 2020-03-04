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В Мурманской области чиновники извинились перед верующими за сожжение чучел Масленицы

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Администрация города Апатиты Мурманской области в соцсети опубликовала извинения за сожжение чучел Масленицы.

Чиновники опасаются, что обряд оскорбил религиозные чувства верующих, так как 4 фигуры, размещенные «на высокой горке», были сожжены на крестообразных каркасах. Авторы релиза добавляют , что «Организаторам мероприятия было указано на недопущение в последующем таких нарушений». 

Конкурс обрядовых кукол «Сударыня Масленица» прошел в Апатитах 1 марта в рамках большого праздника под открытым небом, организованного Дворцом культуры. Условиями участия были габариты фигуры , соответствие фольклорному облику персонажа и наличие устойчивой крестовины. В финале праздника «Маслениц» по традиции сожгли.

Теги:
официальные извинения, мурманская область, масленица

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