В Мурманской области чиновники извинились перед верующими за сожжение чучел Масленицы

Администрация города Апатиты Мурманской области в соцсети опубликовала извинения за сожжение чучел Масленицы.

Чиновники опасаются, что обряд оскорбил религиозные чувства верующих, так как 4 фигуры, размещенные «на высокой горке», были сожжены на крестообразных каркасах. Авторы релиза добавляют , что «Организаторам мероприятия было указано на недопущение в последующем таких нарушений».

Конкурс обрядовых кукол «Сударыня Масленица» прошел в Апатитах 1 марта в рамках большого праздника под открытым небом, организованного Дворцом культуры. Условиями участия были габариты фигуры , соответствие фольклорному облику персонажа и наличие устойчивой крестовины. В финале праздника «Маслениц» по традиции сожгли.