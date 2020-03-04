«Медуза»: в Рязанской области нашли тело подруги фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году

В Рязанской области обнаружили останки девушки, предположительно принадлежащие пропавшей знакомой фигурантов «пензенского дела» Екатерины Левченко. Об этом сообщил источник «Медузы» в правоохранительных органах.

Тело нашли у деревни Лопухи и военного полигона «Дубровичи» в 30 км к северо-востоку от Рязани. Окончательно тело будет опознано по итогам экспертизы, отмечает издание. В том же районе в ноябре 2017 года обнаружили тело другого знакомого осужденных анархистов Артема Дорофеева, пропавшего вместе с Левченко в апреле того года.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин уточнил, что о нахождении тела журналистам «Медузы» сообщили в ходе допроса в отделе по особо важным делам пензенского управления СК — самих журналистов после него оставили в статусе свидетелей. «Новой газете» не удалось получить оперативных комментариев от пресс-служб управлений Следственного комитета ни по Пензенской, ни по Рязанской областям.

Мать Екатерины Левченко Татьяна сообщила «Новой газете», что ей не не сообщали об обнаружении останков дочери, однако сегодня ей звонил следователь и задавал вопросы о том, в какой одежде была Екатерина. По словам Татьяны, ее пока не вызывали на дальнейшие следственные действия.

Фото: «Поисковый отряд "Лиза Алерт" Пенза» / «ВКонтакте»

Ранее «Медуза» утверждала, что к исчезновению молодых людей могут быть причастны осужденные по «пензенскому делу» Максим Иванкин, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев. Знакомый анархистов рассказывал изданию, что анархисты якобы убили их в конце апреля 2017 года, когда они все вместе скрывались в лесу после обысков из-за наркотиков: Левченко и Дорофеев якобы решили вернуться домой и «сдаться полиции», что возмутило их знакомых.

Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.