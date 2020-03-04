Суд обязал защитников Шиеса снести временный навес на блок-посту

Вилегодский районный суд Архангельской области обязал протестующих на Шиесе снести деревянный навес, стоявший на блок-посту «Костер» на подступах к станции. Это один из старейших постов, на которых активисты несут круглосуточное дежурство, он находится в 2 км от Шиеса, на лесной дороге.

Истцом выступило Яренское подразделение лесничества, в качестве ответчиков привлекли троих активистов: Вячеслава Буйкевича, Владимира Луцыка и Александра Новожилова. В качестве доказательства того, что навес принадлежит им, суду показали видео, на котором трое мужчин прибивают к деревянным стойкам брусок. Никакой технической документации в суд не предоставлялось.

Ответчики настаивали, что временный навес не является объектом капстроительства и потому разрешения на постройку не требует, а кроме того, к постройке лично они отношения не имеют. Однако суд принял сторону истца и обязал активистов снести навес. Они заявили, что решение будет обжаловано.

Напомним, около двух лет продолжается противостояние активистов и строителей на станции Шиес, где планируется сооружение свалки для мусора из Москвы. Вилегодский райсуд известен тем, что не раз назначал штрафы защитникам Шиеса, в частности мешавшим незаконному подвозу топлива на стройку. Этот же суд осенью оштрафовал участника протестов Эдуарда Лужкова за попытку сфотографировать удостоверение полицейского, а Андрея Христофорова — за нахождение голым на стройплощадке. При этом в протоколе задержания было указано, что Христофоров был одет.