ЦИК выделил почти миллиард рублей на информирование о поправках в Конституцию

Центризбирком распределил 14,8 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, объявили на заседании председатель комиссии Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев.

Большая часть денег пойдет в региональные избиркомы; 110 миллионов выделят Минобороны и МИДу на организацию голосований в воинских частях и за рубежом, а 80 миллионов — самому ЦИКу на оплату труда привлеченных специалистов и расходы на связь и командировки.

Из выделенных денег на информирование россиян о сути поправок потратят 925 миллионов, из которых 147 миллионов пойдут на печать бюллетеней и брошюр с содержанием поправок (в 2018 году из 17,7 миллиардов на информирование выделяли 770 миллионов рублей). Регионы могут добавить средств из собственных бюджетов, отметила Памфилова.

Объявлять тендеры для этих целей не будут: из-за сжатых сроков ЦИК заключит контракты с подрядчиками, ранее работавшими на федеральных компаниях, в том числе на выборах президента 2018 года. Так, брендбук, логотип и слоганы уже разработала «ИМА-консалтинг», кампанию в соцсетях будет вести фирма «Михайлов и партнеры». После подписания президентом закона о поправках также заработает специализированный сайт.

Накануне «ИМА-консалтинг» представила символику для всероссийского опроса: логотипом стал российский флаг, который переходит в красное полотно с изображением Конституции; в качестве слогана выбрали «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Контракт на этот заказ в открытом доступе обнаружить не удалось, за выборы 2018 года компания получила 37 миллионов рублей.