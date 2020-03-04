Роскомндазор начал блокировать в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусе

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать в социальных сетях сообщения о коронавирусной инфекции, которые были признаны недостоверными и создающими угрозы общественной безопасности.

Как говорится в заявлении ведомства, Генпрокуратура обнаружила такие сообщения в «ВКонтакте» и Facebook. Ссылки на эти публикации внесли в реестр запрещенной информации, так как они создают «угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли».

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности из Group-IB рассказывали, что в чатах и форумах для мам в соцсетях и мессенджерах распространяются однообразные голосовые сообщения о больных коронавирусом в Москве. Президент Владимир Путин уверен, что большая часть таких сообщений поступают из-за границы. «Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — объяснил президент.

После этого источники Интерфакса сообщили о задержании нескольких подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве. Их имена не приводятся.

Для борьбы в ложной информацией о вирусе Путин призвал чиновников своевременно информировать граждан о новых случаях заболеваний: «Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить».