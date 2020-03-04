Родители пациентов с муковисцидозом вышли с пикетом к зданию Минздрава. Они требуют вернуть на рынок лекарства

Родители детей с муковисцидозом вышли с одиночным пикетом к зданию министерства здравоохранения в Москве, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места события.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Акция продлится с 15.00 до 17.00. К началу мероприятия в пикетной очереди стояло около 40 человек. Первый пикетирующий вышел с плакатом «Качественных лекарств нет. Нам не помогли. Нас обманули». Полиция проверяет у активистов документы и переписывает данные.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Муковисцидоз — генетическое наследственное заболевание. Все секреции организма больных становятся вязкими, нарушается работа пищеварительной и дыхательной систем.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

В ноябре прошлого года из свободного доступа исчезли три основных антибиотика для лечения заболевания — «Фортум», «Тиенам» и «Колистин». С начала года из-за нехватки лекарств умерли десять пациентов с муковисцидозом.

Ещё в декабре производители «Фортума» бесплатно решили поставить в Россию 30 тысяч упаковок препарата. Однако, как выяснилось накануне на круглом столе в Общественной палате, пациенты лекарство до сих пор не получили. По поводу возвращения на рынок двух других антибиотиков решения также нет.