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Житель Дагестана рассказал об избиении полицейскими до разрыва селезенки после жалобы на незаконную стройку
Полицейские избили до разрыва селезенки жителя дагестанского города Дербент Темирхана Амаханова после его жалобы на незаконную стройку. Об этом он рассказал «Кавказ.Реалиям».
По словам Амаханова, в апреле 2016 года он вызвал полицию, чтобы она помогла остановить незаконное строительство многоэтажного дома во дворе его дома, но на вызов никто не приехал. В тот же вечер двое сотрудников МВД выломали двери в квартиру мужчины и напали на него, еще один оставался в подъезде.
Амаханов сообщил, что его ударили электрошокером и стали душить, тогда он ударил силовика в пах и встал. Мужчина отказался выходить вместе с полицейскими из квартиры, после чего один из них трижды выстрелил из пистолета, попав в стену и ноутбук. Амаханов пожаловался в правоохранительные органы, а силовики вскоре после инцидента сами поменяли выломанные входные двери.
В постановлении об отказе в возбуждении дела было указано, что Исмаилов Т., Седретдинов К., Мамедгасанов И. приезжали на вызов, но не нашли стройку. Первый якобы с разрешения Амаханова вошел в квартиру и в прихожей взял с него объяснения. Согласно документам, хозяин квартиры был пьян и стал угрожать силовикам топором, после чего на подмогу пришли еще двое сотрудников полиции, а выстрелить в стену им пришлось, чтобы успокоить мужчину.
В марте 2019 года против сотрудников МВД все же возбудили дело о превышении полномочий. Однако еще до этого, как передает издание, полицейские неоднократно угрожали Амаханову и устраивали провокации. Так, в 2017 году они забрали его в отдел якобы из-за бытовой ссоры и там снова избили.
Впоследствии врачи диагностировали у Амаханова разрыв селезенки, орган пришлось удалить. Экспертиза подтвердила, что травмы были получены в отделе полиции, расследование инцидента на какое-то время также приостанавливали — «за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».