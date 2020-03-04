Путин: фейки о занижении властями числа больных коронавирусом поступают из-за рубежа

Большая часть ложных сообщений в соцсетях о масштабах распространения коронавируса в России поступают из-за границы, заявил президент Владимир Путин на совещании в правительстве. По его словам, к такому выводу пришли в Федеральной службе безопасности.

«ФСБ докладывает, что в основном [провокационные вбросы] организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — ответил Путин вице-премьеру Татьяне Голиковой, упомянувшей в своем докладе фейки о коронавирусе.

Президент также призвал чиновников своевременно информировать граждан о новых случаях заболеваний: «Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить».

Путин о вбросах о коронавирусе: ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Цель понятна - посеять панику. Противопоставить можно только своевременную информацию. Ничего, слава богу, у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации pic.twitter.com/n5n3QZgtB4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 4, 2020

Эксперты в сфере кибербезопасности из Group-IB рассказывали, что в чатах и форумах для мам в соцсетях и мессенджерах распространяются однообразные голосовые сообщения о больных коронавирусом в Москве. Например, в одном из них девушка говорила: «Раз правительство не хочет нас информировать — мы будем друг друга информировать. В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом», а в другом представленная как сотрудница правительства девушка утверждала, что «у нас [о заболевших] не передают, чтобы мы Конституцию приняли».

В распространении фейков о коронавирусе в соцсетях обвиняли и саму Россию. Так, в Госдепартаменте говорили, что публиковавшие пророссийские посты пользователи твиттера писали «почти идентичные» твиты на европейских языках о причастности к разработке коронавируса COVID-19 ЦРУ, а также репостили схожие посты от RT и Sputnik. На идущие из-за границы фейки о новом заболевании жаловались также в Службе безопасности Украины, а в Японии обнаружили вирус «троян», который распространялся под видом уведомлений о коронавирусе.