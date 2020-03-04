В Татарстане объявили в розыск инспектора ГИБДД по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки

МВД по Татарстану объявило в розыск полицейского из города Лениногорск на юге республики, сообщила пресс-служба управления ведомства. Местные СМИ уточняют, что его подозревают в изнасиловании 16-летней студентки колледжа в служебном автомобиле.

Так, по данным «Вечерней Казани» и KazanFirst, речь идет о 28-летнем инспекторе ГИБДД Радике Бадретдинове. Инцидент произошел в конце февраля на окраине одного из сел Лениногорского района. Дело возбудили после обращения девушки в правоохранительные органы: причастность полицейского подтвердила и проведенная после этого экспертиза.

Бадтретдинова после этого уволили за проступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», однако он успел скрыться. В частности, он снимал деньги в соседней Самарской области, добавляют источники издания KazanFirst, которое также опубликовало ориентировку на мужчину.