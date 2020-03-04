Мишустин уволил замглавы Минздрава, которого решили лишить докторской степени из-за плагиата в диссертации

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, которого решили лишить докторской степени из-за плагиата в диссертации. Распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

В конце февраля Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава рекомендовал лишить Краевого степени доктора медицинских наук из-за большого количества заимствований в его научной работе. Окончательное решение должен принять президиум Высшей аттестационной комиссии.

Ранее плагиат в диссертации Краевого нашли эксперты сетевого сообщества «Диссернет». Свою научную работу он защитил в 2012 году. Как указывает «Диссернет», основной метод заимствования и приспособления текста в диссертации Краевого — это контекстная замена. Так, название «Минздрав» было заменено на «Минздравсоцразвития», «МПС» — на «ОАО "РЖД"» и тому подобное.

Сергей Краевой занимал должность замглавы Минздрава с 2013 года. До этого он был руководителем департаментом здравоохранения РЖД. Тема его диссертации звучит как «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».