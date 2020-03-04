СМИ: Путин подпишет закон о поправках в Конституцию в день присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по поправкам в Конституцию, сообщили Интерфакс и РБК со ссылкой на источники. Ожидается, что Госдума и Совфед примут проект 10-11 марта, на следующий день за него проголосуют региональные заксобрания, а 18 марта — в годовщину присоединения Крыма — закон подпишет президент Владимир Путин.

Первое чтение законопроекта, анонсированного Путиным 15 января, прошло 23 января. Ко второму чтению, которое ранее было анонсировано на 10 марта, парламентарии добавят как новые «идеологические» поправки Путина, так и часть предложений от других законодателей и рабочей группы (вносились до 2 марта).

Рассмотрение в Совфеде пройдет в один день с третьим чтением законопроекта, которое уже запланировали на 11 марта: для этого депутаты соберутся для голосования «рано утром, часов около 10». После одобрения парламентами субъектов Совфед направит документ в Конституционный суд, откуда он поступит на подпись президенту. Всероссийский опрос запланирован на 22 апреля — день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

Первый пакет поправок, который Путин внес после ежегодного послания парламентариям, касался социальных мер (закрепление в Конституции индексации соцвыплат) и изменений в системе органов публичной власти (новые функции Госдумы, Совфеда и Госсовета, по мнению экспертов, необходимые для обеспечения транзита власти после 2024 года).

Последние поправки от Путина, как отмечала «Новая», апеллировали к консервативным ценностям и традиционализму: туда, в частности, были предложены фразы о браке как «союзе мужчине и женщины» и отдельная статья, где Россия с одной стороны называлась правопреемницей СССР, а с другой — страной с «тысячелетней историей», которая «сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».