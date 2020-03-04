Апелляционный суд Египта отказался признать терактом крушение самолета «Когалымавиа» над Синаем

Апелляционный суд Египта отказался считать терактом крушение самолета «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году. О решении суда по иску семей пострадавших пишет «Коммерсант».

Заявители подавали претензии и к египетскому правительству, посчитав, что террористы взорвали лайнер из-за его халатности, и требовали выплаты 3 млн долларов семьям каждого погибшего. Суд признал «незаконное вмешательство» в полет неких «третьих лиц», но посчитал, что чиновники в крушении не виноваты.

При этом Апелляционнный суд Египта признал юрисдикцию страны по искам родственников погибших к «Ингосстраху» и «Когалымавиа». По международным правилам компенсации могут быть намного больше, чем те, которые назначили бы российские суды, уточняет «Коммерсант».

Таким образом, апелляционный суд Египта подтвердил решение суда Северного Каира, вынесенное в 2018 году. Теперь истцы для обжалования решения о том, что личности погибших якобы не установлены, как и их родственные связи, обратятся в Верховный суд Египта, рассказал адвокат Михаил Загайнов.

При этом в юрисдикции России личности погибших установлены, все они давно похоронены. Следственный комитет посчитал крушение самолета терактом и возбудил дело по ст. 205 УК. Источник «Коммерсанта» утверждает, что российские следственные органы уже проверяют причастность к произошедшему конкретных людей.

Лайнер А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года из-за взрыва бомбы на борту. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».