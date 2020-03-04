Губернатор Коми внес законопроект, фактически запрещающий митинги в центрах городов республики

Губернатор Коми Сергей Гапликов внес в Госсовет законопроект с перечнем мест, где запрещены митинги. Документ фактически вводит запрет любых протестных акций в центре городов, обратил внимание местный сетевой ресурс «Новая Республика».

Формально законопроект подан во исполнение решения Конституционного суда, в ноябре признавшего незаконным запрет митинговать на расстоянии ближе 50 метров от органов власти. Однако новый регламент еще больше осложнит проведение акций протеста.

Согласно списку мест, в Коми запретят акции протеста вблизи рынков, автостанций, рекреационных зон, детских площадок, остановок транспорта, медицинских, образовательных, военных организаций, учреждений культуры и спорта (за два часа до концерта или соревнований), аварийных сооружений, мест, где ведутся работы по благоустройству, а также мест массового пребывания граждан. Таким образом, в случае принятия закона митинги в городах республики станут фактически невозможны.

Закон планировался к принятию уже в феврале, однако вызвал бурное обсуждение в Госсовете, поэтому пока находится на доработке. Следущая сессия парламента состоится 18 марта.