РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью о недвижимости депутата ЛДПР в США

РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью «Человек из Майами» от 2015 года, в которой речь шла о предполагаемом имуществе семьи депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева в США. Об этом говорится на сайте издания.

В материале со ссылкой на документы говорилось, что у замглавы комитета палаты по обороне (сейчас он возглавляет комитет по экономической политике) может быть незадекларированная квартира во Флориде стоимостью 2,7 млн долларов. По информации издания, имущество принадлежало компании тезки депутата и тезки его жены — Натальи Жигаревой.

Сам депутат и его супруга отрицали, что владеют такой недвижимостью. В декларациях Жигарева указан земельный участок в 2,2 тысяч квадратных метров, жилой дом, дача, три автомобиля и мотоцикл.

В декабре 2019 года Одинцовский суд Московской области по обращению Жигарева постановил удалить статью, 3 марта с таким требованием к РБК обратился Роскомнадзор. Материал все еще доступен в веб-архиве.