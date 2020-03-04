Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу Совета по правам человека

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. На информацию из судебной картотеки обратил внимание РБК.

Истец хочет взыскать с главы СПЧ долю в уставном капитале компании «Аналитический центр "Эксперт"», она привлечена к делу в качестве третьего лица. Согласно данным ЕГРЮЛ, на декабрь 2016 года Фадееву принадлежит 50% компании, и эта доля находится в залоге у госкорпорации. ИНН Фадеева в аналитическом центре совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 года указан гендиректором «Медиахолдинга "Эксперт"».

Фадеев стал председателем Совета по правам человека в октябре. На сайте СПЧ указано, что с 2017 года он не является ни гендиректором «Медиахолдинга "Эксперт"», ни главредом журнала «Эксперт». Главным редактором издания Фадеев был с 1998 года, а гендиректором медиахолдинга — с 2006-го.

Глава СПЧ не ответил на звонки и сообщения РБК. Представитель ВЭБ.РФ от комментариев отказался. Аналитический центр «Эксперт» не ответил на запрос издания.