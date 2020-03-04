Правительство запретило вывозить из России медицинские маски и бинты

Россия ввела запрет на вывоз из страны масок, бинтов, одноразовых комбинезонов химзащиты и других медицинских товаров. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте российского кабмина.

Также из России теперь нельзя вывозить вату, марлю, медицинские халаты, бахилы и перчатки. В перечне, среди прочего, оказались противочумной костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства.

В документе отмечается, что исключением является вывоз указанной продукции «для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам».

Под запрет, введенный «в целях защиты интересов российских граждан», не попадут товары, которые россияне взяли с собой за границу для личного использования. Ограничения будут действовать до июня 2020 года.