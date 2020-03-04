Турция сообщила о гибели еще одного военного в Идлибе и смерти почти 300 сирийских солдат от ответных ударов

Еще один турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийском Идлибе, девять солдат были ранены. Об этом сообщает NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

Анкара заявила, что ответным огнем были убиты 299 сирийских военных, а также уничтожены девять танков, две гаубицы и другая военная техника. На фоне эскалации обстановки в Идлибе турецкие власти решили в ближайшее время разместить в Сирии дополнительные системы ПВО, передает Daily Sabah.

Между тем, Минобороны России в очередной раз обвинило Турцию в невыполнении своих обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, Анкара перебросила в сирийскую провинцию «ударную группировку, численностью с механизированную дивизию». Он также рассказал, что некоторые наблюдательные посты Турции «фактически срослись» с укрепрайонами террористов.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля в результате удара сирийской авиации по турецким позициям погибли более 30 военных. Позже Сирия закрыла свое воздушного пространства и сбила беспилотник Анкары, после этого военные силы обеих стран нанесли еще несколько авиаударов, накануне над Идлибом был сбит сирийский боевой самолет.