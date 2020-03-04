Депутаты фракции «Слуга народа» поддержали отставку премьер-министра

Во фракции «Слуга народа» украинского парламента поддержали отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ее депутаты уже предварительно проголосовали за его уход. Об этом Интерфаксу заявил член фракции Александр Дубинский.

«Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр», — рассказал он.

По словам депутатов фракции, пост Гончарука может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Вечером 3 марта стало известно, что Гончарук написал заявление об уходе и его уже получили в Верховной Раде. Сегодня украинские парламентарии в ходе внеочередного заседания должны проголосовать за его отставку. Ожидается, что депутаты также утвердят ряд других кадровых перестановок в кабинете министров Украины.

Это не первая попытка Гончарука покинуть свой пост: в январе глава украинского правительства уже заявлял о своем уходе после публикации в интернете записи разговора, в котором он, предположительно, назвал президента человеком с «примитивным пониманием экономических процессов», а себя — «полным профаном в экономике». Тогда Зеленский отказался принимать его отставку.