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ВОЗ: смертность от коронавируса превысила число летальных исходов от гриппа
Смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«Смертность от коронавируса по всему миру составляет около 3,4%. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% зараженных», — сказал он. Среди других отличий COVID-19 от гриппа в ВОЗ назвали более тяжелые осложнения, так как у людей еще не успел выработаться иммунитет к коронавирусу.
ВОЗ также призвала увеличить производство средств индивидуальной защиты на 40%, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос из-за распространения заболевания. По подсчетам специалистов, для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется 89 миллионов медицинских масок. Организация отправила защитные комплекты в 27 стран, но эти запасы подходят к концу.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 92 тысяч, его жертвами стали более трех тысяч человек. При этом китайским медикам удалось вылечить почти 50 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает South China Morning Post.