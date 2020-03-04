Россия на 40% снизила цену на газ для Болгарии

Болгария добилась снижения цены на газ, импортируемый из России. О новом соглашении с «Газпромом» на пресс-конференции заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает корреспондент «Новой газеты».

Премьер назвал снижение цены на российский газ на 40% «символичным подарком» к годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне, которая отмечалась накануне. По его словам, это стало возможным благодаря диверсификации и конкуренции.

В свою очередь министр энергетики Теменужка Петкова отметила, что достигнутое беспрецедентное снижение цен на природный газ сделает болгарскую экономику более конкурентоспособной. Она также указала на важную роль Европейской комиссии в этом процессе. «Благодаря вмешательству ЕС мы можем похвастаться отличным результатом», — заявила она.

Исполнительный директор компании «Булгаргаз» Николай Павлов пояснил, что заключенное соглашение предполагает, что государственный регулятор задним числом должен пересчитать цены на российский природный газ за период с августа 2019 года по февраль текущего года. Таким образом, болгарским потребителям будет возвращено более 150 миллионов левов (около 75 миллионов евро).

Настоящее соглашение устраняет претензии болгарской стороны, которая до этого жаловалась на чрезмерно высокие цены на российский газ. Ранее ход переговоров о снижении его стоимости раскритиковал президент Румен Радев, который заявил, что Болгария платит в два раза дороже за российские энергоносители по сравнению с другими европейскими странами.