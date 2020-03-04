ОТ РЕДАКЦИИ
Пять вопросов Минздраву. Оставляя больных без лекарств, государство лишает их права на жизнь
Что произошло за ночь 4 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз в «супервторник». По предварительным данным, он выиграл первичное голосование уже в восьми штатах. Основной соперник Байдена — сенатор Берни Сандерс — лидирует Вермонте, Колорадо и Юте. Associated Press также предсказывает ему победу в крупнейшем по населению и числу делегатов штате — Калифорнии.
- Смертность от коронавируса превысила статистику летальных исходов от сезонного гриппа. По оценкам Всемирной организации здравоохранении, жертвами COVID-19 стали 3,4% от общего числа заболевших. Между тем, сезонный грипп обычно убивает меньше 1% инфицированных.
- Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного своего военного в Идлибе, а также ранении девятерых солдат в результате обстрела. Кроме того, Анкара заявила о смерти 299 сирийских военнослужащих после ответных ударов.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке, депутаты «Слуги народа» поддержали это решение. По словам народного депутата Михаила Радуцкого, правительство предложили возглавить действующему вице-премьеру Денису Шмыгалю.
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