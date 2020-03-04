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ОТ РЕДАКЦИИ

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Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника»

Политика

 

Бывший вице-президент США Джо Байден одерживает победу в семи штатах на внутрипартийных выборах. Предварительные итоги голосования приводит телеканал CNN.

Так, Байдена поддержало большинство делегатов в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Его соперник сенатор Берни Сандерс занял лидирующие позиции пока только в штатах Вермонт и Колорадо. В Американском Самоа победу одерживает экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

За несколько дней до этого демократы Эми Клобушар, Пит Буттиджич и Бето ОʼРурк объявили о выходе из предвыборной гонки за пост президента США и призвали своих сторонников голосовать за Байдена.

От Республиканской партии лидером гонки остается президент США Дональд Трамп, который получил одобрение делегатов в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине и Вермонте.

Праймериз в «супервторник» прошли в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа. В этот день на внутрипартийных выборах распределят треть от всех делегатов для участия в федеральном собрании в июле, где выберут окончательного кандидата от партии. Сами выборы состоятся в ноябре 2020 года.

Теги:
выборы президента сша 2020, байден, sn

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