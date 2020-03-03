В Архангельской области депутат-единорос отчитался о посещении несуществующего роддома

Депутат Госдумы от Архангельской области, член «Единой России» Дмитрий Юрков в соцсетях отчитался о посещении роддома в Каргополе, который закрылся два года назад.

На своей странице во «ВКонтакте» депутат сообщил, что привез в родильное отделение, где наблюдается 91 роженица, подарки для молодых мам. На самом деле акушерское отделение в 10-тысячном Каргополе закрылось 1 января 2018 года. Теперь рожать женщины ездят за 450 км в Архангельск или, если экстреннно, за 80 км в Няндому.

В ответ на гневные комментарии местных жителей депутат заявил, что пост вместо него писал «студент», который все «немного приукрасил». Сейчас отчет о посещении Каргополя на странице Юркова отредактирован, слова о визите в роддом из него исчезли.