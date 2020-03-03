Евросоюз выделит 700 млн евро для решения ситуации с мигрантами на турецко-греческой границе

Европейский союз выделяет 700 млн евро для разрешения кризисного положения с мигрантами на турецко-греческой границе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Давидом Сассоли побывала на границе с греческой стороны.

По ее словам, 350 млн евро станут доступны немедленно. Кроме того, до 600 человек будут усилены подразделения быстрого развертывания Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») и выделены дополнительные патрульные суда.

На эти экстраординарные меры ЕС был вынужден пойти после того, как принятое в конце прошлой недели решение президента Турции Реджепа Эрдогана открыть границы для находящихся в стране 3,7 млн беженцев и мигрантов вызвали острый кризис на границе с Турцией. Сейчас на границе сосредоточены тысячи человек, оказавшихся в ловушке: они не могут попасть в Западную Европу и не хотят возвращаться в лагеря временного пребывания.

Фон дер Ляйен выразила сочувствие людям, «попавшим из-за ложных обещаний в отчаянную ситуацию». «Турция не является врагом, —сказала она. — Но люди не могут быть средством достижения целей. Мы должны помнить и о том, и о другом».