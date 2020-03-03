В ОАЭ два россиянина заразились коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах у двух россиян выявили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный Минздрав.

Кроме того, коронавирус обнаружили у двух граждан Италии, одного гражданина Германии и гражданина Колумбии. Минздрав добавил, что зараженные находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

В сообщении отметили, что все заболевшие контактировали с двумя людьми, диагноз которых был подтвержден ранее.

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Ранее было известно о четырех россиянах, заразившихся коронавирусом: трое из них были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, и сейчас находятся на карантине в Казани, еще один россиянин заразился в Италии и вернулся в Москву, он также находится на карантине. После контакта с ним медики госпитализировали 24 человек. Всего, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве под наблюдением из-за подозрение на заражение COVID-19 находятся не менее пяти с половиной тысяч человек.