«Победа» сократит на 40% количество рейсов в Италию на фоне вспышки коронавируса

Авиакомпания «Победа» объявила о сокращении на 40% частоты полетов в Италию до конца апреля из-за падения спроса. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

«В марте по расписанию будут выполняться рейсы из Москвы в Бергамо только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини — по субботам; в Рим — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу — по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется», — отметили в компании.

В конце февраля в Италии была зафиксирована вспышка коронавируса. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано почти две тысячи случаев заражения COVID-2019, более 50 человек умерли. О решении сократить количество рейсов в Италию ранее объявляли Brussels Airlines, дочерняя компания Lufthansa, а также British Airways, easyJet и Ryanair.