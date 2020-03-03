Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News за отсутствие маркировки в сценах насилия в выпусках новостей

Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о нарушении 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ст.12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» за «нарушение сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК».

«Отсутствовал знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия» — пояснили в Роскомнадзоре.

Суд рассмотрит административные протоколы 12 марта. Компании грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.