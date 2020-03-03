В Греции суд отпустил экс-командира украинского батальона, задержанного по запросу России

Суд в Греции освободил из-под стражи бывшего командира украинского батальона «Айдар» и народного депутата Украины Сергея Мельничука. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, теперь Мельничук может свободно покинуть территорию Европейского Союза.

1 марта Мельничука вместе с беременной женой и десятимесячным сыном доставили в полицию по запросу России, которая объявила его в международный розыск. Позже родных задержанного уже разместили в гостинице.

24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» был создан в 2014 году по инициативе Мельничука, в него вступили добровольцы из «Самообороны майдана» и «Правого сектора» (признана в России экстремистской и запрещена). Батальон воевал против ополченцев на Донбассе.

Следственный комитет России считает, что в июне 2014 года Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, в результате которого погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.