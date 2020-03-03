В Екатеринбурге «уральского гусара» Ярослава Ширшикова приговорили к условному сроку из-за постов в фейсбуке

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1 году 6 месяцам условного срока известного в городе пиарщика, идеолога «Движения за возрождения гусарства» и лидера екатеринбургских пастафариан Ярослава Ширшикова. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Ширшикову также запретили посещать митинги. «Обжаловать решение суда я не буду — скорее бы уже эта история закончилась, — рассказал пиарщик «Новой газете». — Что касается митингов, то участвовать в них не буду. А вот помогать в организации — да».

Уголовное дело против Ярослава Ширшикова было возбуждено в прошлом году из-за двух постов в фейсбуке. В первом посте, обращаясь к участникам летних протестных акций в Москве, Ширшиков призвал «дать *** казакам и ОМОНу».

В другом он привел текст своего шуточного письма президенту Владимиру Путину, в котором назвал его полномочного представителя в Уральском федеральном округе Николая Цуканова «польским шпионом» (летом прошлого года помощник Цуканова Александр Воробьев был задержан по обвинению в шпионаже в пользу Польши).