ФРС США внепланово снизила ключевую ставку на полпроцента из-за вспышки коронавируса

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, объявила о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 1-1,25%.

Меры объяснили рисками от распространения коронавируса. Решение было внеплановым: эксперты предполагали, что о снижении ставки объявят на запланированном заседании службы 18 марта.

Экстренное заседание ФРС созвали впервые с краха банка Lehman Brothers во время кризиса 2008 года. С тех пор регулятор также ни разу не менял ставку сразу на полпроцента (изменения были в пределах 25 б.п.).

«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.

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К настоящему моменту в Штатах зафиксировали 106 случаев заражения коронавирусом COVID-2019: больше всего — 20 больных — находятся в Калифорнии, а еще 18 в Вашингтоне (шесть из них скончались). В настоящее время нижняя палата Конгресса рассматривает возможность выделения около 8 миллиардов долларов на меры профилактики против распространения инфекции.