Спикер Госдумы предложил правительству замораживать цены на лекарства при эпидемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект, который позволит правительству временно устанавливать предельные цены на любые лекарства и медицинские изделия при эпидемии или угрозе распространения опасного инфекционного заболевания.

Заморозка будет действовать в течение 90 дней. Ее также можно будет установить в случае, если за месяц цена препарата повысилась на 30% и более.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовили после того, как вице-премьер Татьяна Голикова в начале февраля пожаловалась на рост цен мединских масок по всей стране.

«Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля», — говорила она на совещании по коронавирусу с участием президента Владимира Путина. «Лицензии надо отбирать у аптек, <..> вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — отвечал ей на это тогда Путин.

Сейчас в России регулируются цены только на лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, созданного правительством в 2011 году (впоследствии неоднократно расширялся).