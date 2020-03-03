ОТ РЕДАКЦИИ
Пять вопросов Минздраву. Оставляя больных без лекарств, государство лишает их права на жизнь
Спикер Госдумы предложил правительству замораживать цены на лекарства при эпидемии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект, который позволит правительству временно устанавливать предельные цены на любые лекарства и медицинские изделия при эпидемии или угрозе распространения опасного инфекционного заболевания.
Заморозка будет действовать в течение 90 дней. Ее также можно будет установить в случае, если за месяц цена препарата повысилась на 30% и более.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовили после того, как вице-премьер Татьяна Голикова в начале февраля пожаловалась на рост цен мединских масок по всей стране.
«Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля», — говорила она на совещании по коронавирусу с участием президента Владимира Путина. «Лицензии надо отбирать у аптек, <..> вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — отвечал ей на это тогда Путин.
Сейчас в России регулируются цены только на лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, созданного правительством в 2011 году (впоследствии неоднократно расширялся).