В Томске двух подростков отправили в колонию за участие в «экстремистском сообществе», снимавшем избиения мигрантов и бездомных

Ленинский районный суд Томска признал четырех местных подростков виновными в создании экстремистского сообщества «Vesna Crew» («Команда "Весна"»), участники которого на камеру избивали «лиц неславянской внешности» и портили их имущество.

Согласно пресс-релизу областного СК, подростки «16-17-летнего возраста», «приверженцы праворадикальной идеологии», объединились и совершали нападения в 2016-2017 годах. Как уточняет «Коммерсант», их задержали сотрудники ФСБ и МВД в октябре 2017 года, с тех пор они находились под подпиской.

В материалах дела речь шла о шести видео по 15-20 секунд, выложенных во «ВКонтакте»: на них подростки избивали мигрантов и бездомных, распыляли им в лицо баллончики со слезоточивым газом. На одном ролике они разбили камеры на суши-баре и ломбарде, владельцы которых, согласно титрам не были славянами.

Предполагаемого организатора Дениса Аленичкина (которому на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет) приговорили к 4 годам в колонии общего режима, а его соратника Романа Козлова – к 3,5 годам. Еще двух фигурантов дела дали условный срок.

Всего в деле было 15 эпизодов. Помимо участия в экстремистском сообществе, как говорится в судебных материалах, подростков также обвиняли в «разжигании ненависти» и в «публичных призывах к экстремизму» (непосредственно причинений увечий им не вменяли).

По данным «Коммерсанта», подсудимые были учащимися томских техникумов и лицеев, которые решили «во всем подражать» уральской ультраправой группировке Sparrows Crew – те регулярно публикуют ролики с нападениями на выходцев из Центральной Азии, а также с угрозами в их адрес.