Правозащитники рассказали о заключенном из Кузбасса, порезавшем себе горло после пыток

На севере Кемеровской области заключенный исправительной колонии №37 в городе Яя порезал себе шею после пыток со стороны сотрудников администрации. Об этом «Тайге.Инфо» рассказали в правозащитной организации «Сибирь правовая».

По словам координатора организации, 29 февраля осужденного Евгения Баранова избили, после чего он «разрезал горло от уха до уха». Сейчас он находится в областной медико-санитарной части №42 при ИК-5. Во ФСИН и правоохранительных органах инцидент пока что не комментировали.

Мать Баранова рассказала правозащитникам, что в декабре надзиратели также «вывихнули ему плечо и перебили ноги». «Как он с вывихнутой рукой мог себя порезать? И чем? — приводит слова женщины "Тайга.Инфо". — Мне вчера в кабинете [глава областного управления ФСИН Константин] Березнев сказал, что "он у вас неадекватный, самопожертвование решил сделать". Он адекватный парень, 40 лет!».

В январе «Сибирь правовая» сообщала об аресте четырех сотрудников ИК-37 по делу о пытках заключенного. Другие осужденные также жаловались на то, что их заставляли ходить гуськом, целый день стоять на ногах и называться животным, а также насиловали дубинками и туалетными ершиками.