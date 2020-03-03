Для прибывших в Москву с подозрением на коронавирус выделили больницу в Коммунарке

Прибывших в Москву из стран неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу людей с признаками ОРВИ будут размещать в новом больничном комплексе в Коммуранке (Новомосковский административный округ), сообщает Интерфакс.

В Москве заработала отдельная больница для пациентов с подозрением на коронавирус. В два новых корпуса свозят граждан с признаками китайской заразы. Защитные костюмы, респираторы, дезинфекция — все как в хорошем фильме про пандемию.



"просто простуда" pic.twitter.com/fqTToNTuzF — Mash (@mash_breaking) March 3, 2020

Таких пациентов уже начали перевозить в медучреждение из Инфекционной клинической больницы №1, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, больничный комплекс в Коммунарке стал одним из крупнейших современных клиник в стране.

Всего в России подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом. Среди них вернувшийся из Италии житель Москвы, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess (находятся на карантине в Казани), а также двое уже выписанных граждан Китая.