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Заражено — 92289, смертей — 3137. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Для прибывших в Москву с подозрением на коронавирус выделили больницу в Коммунарке

Общество

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Прибывших в Москву из стран неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу людей с признаками ОРВИ будут размещать в новом больничном комплексе в Коммуранке (Новомосковский административный округ), сообщает Интерфакс.

Таких пациентов уже начали перевозить в медучреждение из Инфекционной клинической больницы №1, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, больничный комплекс в Коммунарке стал одним из крупнейших современных клиник в стране.

Всего в России подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом. Среди них вернувшийся из Италии житель Москвы, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess (находятся на карантине в Казани), а также двое уже выписанных граждан Китая.

Теги:
kb, москва, коронавирус

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