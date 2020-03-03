В Москве суд отказался признать незаконным использование на митингах камер с распознаванием лиц

Тверской суд Москвы отклонил иск к московскому главку МВД от правозащитницы Алены Поповой и политика Владимира Милова, которые оспаривали законность использования полицией на митингах камер с функцией распознавания лиц. Об этом говорится в карточке иска.

Они жаловались на то, что на согласованном митинге 29 сентября на проспекте Сахарова на входных рамках были «дополнительные камеры круглой формы, которые работают в связке с системой распознавания лиц», а на проспекте также работал оснащенный камерами фургон. По их мнению, меры использовались для «политической слежки» за несогласными.

Суд отклонил их иск, сославшись на решение по другому иску Поповой из-за распознавания лиц в Москве: прошлой осенью другой суд не посчитал вмешательством в частную жизнь то, что на записи с камеры наблюдения с пикетов, которая легла в основу протокола на Попову, ее лицо при обнаружении было резко приближено (по мнению правозащитницы, это указывало на применение к ней этой технологии; в мэрии и МВД это отрицали).