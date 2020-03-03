Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга отпустил из СИЗО под домашний арест бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищении и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Бывший председатель совета директоров ОАО «Усть-Луга» обвиняется в мошенничестве при строительстве нефтехранилища «Транснефть». Под стражей предприниматель находился с декабря 2016 года.

Дело Израйлита получило широкую огласку после того, как ФСБ в качестве доказательства по нему использовала декларацию бизнесмена, которую он подал в рамках амнистии капитала. Суды не увидел в этом нарушений, однако позже решения были отменены Верховным судом.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, который запрещает использование деклараций об амнистии капитала в качестве повода для возбуждения уголовных дел.