Турецкие военные сбили сирийский боевой самолет над Идлибом

В идлибской зоне деэскалации турецкие военные сбили боевой самолет L-39 сирийской правительственной армии. Об этом сообщили в Минобороны Турции и сирийском информагентстве SANA.

О судьбе экипажа стороны не сообщают. Турецкие военные добавляют, что в рамках своей военной операции в Сирии «Весенний щит» за сутки уничтожили еще один беспилотник, 6 танков и несколько систем ПВО, а также «нейтрализовали» 327 сирийских солдат.

SANA утверждает, что сирийским военным в свою очередь удалось победить представителей оппозиции, поддерживаемых Турцией, в нескольких городах и селах на юго-востоке Идлиба в районе Саракиба.

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Эскалация конфликта между Сирией и Турцией произошла 27 февраля, когда в результате удара авиации Асада по позициям турецких сил погибли более 30 военнослужщих. 1 марта Сирия объявила о закрытии своего воздушного пространства и сбила турецкий беспилотник; в ответ турецкие военные сбили в небе над Идлибом два бомбардировщика.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда же объявил об открытии границ своей страны с Евросоюзом, чтобы заставить Запад надавить на Сирию и Россию. На выходных на турецко-греческой границе произошли массовые столкновения мигрантов с пограничниками. Турецкие власти оценивают число мигрантов на своих границах с ЕС в 130 тысяч человек; другие стороны говорят о нескольких десятках тысяч человек.