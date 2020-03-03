Банки заблокировали счета семьям Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова

Банки заблокировали счета членам семьи политика Алексея Навального, а также родным директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом говорится на сайте Навального.

По словам политика, заблокированы счета его двоих детей, жены и родителей. То же самое произошло с картами Жданова и его семьи. «Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то. Сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на "дело ФБК"», — утверждает Навальный.

Кроме того, политик узнал, что на него подал в суд бизнесмен Олег Дерипаска, однако в карточке иска он указан как Дерипаско. Навальный отмечает, что все это произошло в годовщину выхода расследования ФБК «Он вам не Димон», который суд постановил удалить с YouTube.

Дело об отмывании 75 миллионов рублей против ФБК возбудили в августе. После этого в разных городах страны у сотрудников штабов Навального, а также волонтеров и активистов прошли обыски, заблокированы оказались карты и счета многих из них.