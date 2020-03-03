На юго-западе Украины зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом

На юго-западе Украины выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19, объявил на брифинге главный санитарный врач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Заболевшим оказался вернувшийся из Италии пациент из города Черновцы у румынской границы, которого ранее госпитализировали с симптомами новой пневмонии.

«Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», — сказал Ляшко (цитата по телеканалу «Громадское»).

Ранее также сообщалось о том, что несколько граждан страны заразились коронавирусом за рубежом: четверо — на лайнере Diamond Princess, который несколько недель простоял на карантине в Японии, и еще одна 26-летняя девушка — в Италии. У эвакуированных из Китая украинцев, прибытие которых вызвало протесты под Полтавой, заболевание не подтвердилось, 5 марта их отпустят из карантина.