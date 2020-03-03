Томского активиста оштрафовали по делу о неуважении к власти за сторис в инстаграме про Путина

Советский районный суд Томска оштрафовал исполнительного директора НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти из-за сторис в инстаграме. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, представлявший активиста в суде.

Протокол на Чайковского составили в декабре по доносу петербургского анти-ЛГБТ активиста Тимура Булатова. Чайковский опубликовал обращение к конгрессмену Демократической партии США Нэнси Пелоси в ответ на ее высказывание о том, что Россия и ее президент Владимир Путин получают выгоду от того, что американский лидер Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине.

«Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления, совершенные на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США», — подписал сторис активист.

В суде он настаивал, что к самому институту президентства относится с уважением. Прянишников указывает, что в его высказывании не содержится каких-либо оскорблений или слов, унижающих человеческое достоинство. Защита намерена обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ, так как считает нарушенными права Чайковского на свободу слова и справедливое судебное разбирательство.

Прянишников отмечает, что судья в начале заседания разрешил вести видеосъемку, однако позже пристав передал ему исписанный от руки листок, сразу после этого был объявлен пятиминутный перерыв. По возвращении судья запретил съемку, так как «от неких лиц» поступила информация о трансляции заседания во «ВКонтакте». По словам пристава, бумагу он принес от председателя суда.