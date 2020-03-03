В США вышедшие из предвыборной гонки демократы поддержали Байдена перед днем голосования в 14 штатах

В США демократы Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето ОʼРурк, которые за последние сутки объявили о выходе из предвыборной гонки за пост президента, поддержали кандидатуру своего соперника Джо Байдена, выступив накануне на его предвыборном митинге в Далласе.

Мероприятие прошло перед праймериз демократов, которое назначено на 3 марта в Техасе и еще в 13 штатах (также на Американском Самоа, которое в самих выборах участвовать не будет). По итогам голосования определится фаворит гонки — в этот день распределят треть от всех делегатов для участия в федеральном собрании в июле, где выберут окончательного кандидата от партии.

«Мы не хотим, чтобы наша партия просто слегка перевалила за нужное для победы число голосов. Мы хотим победить по-крупному, и Джо Байден сможет сделать это», — сказала Клобушар, которая представляет штат в Сенате. «Нам нужен человек, который победит Дональда Трампа. И это Джо Байден», — добавил со сцены ОʼРурк, конгрессмен от Миннесоты, где также 3 марта пройдут праймериз (цитата по CNN).

К настоящему моменту предварительные голосования прошли в четырех штатах, где были разыграны всего 3,5% от всех делегатов. Согласно результатам к «супервторнику» 3 марта, по их числу лидируют сенатор Берни Сандерс и Джо Байден.

Они же получают больше всего одобрения в ходе соцопросов: в начале февраля Сандерс обошел Байдена, долгое время остававшегося фаворитом гонки. Как отмечает CNN, хотя бывший президент Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, поздравлял его с победами на праймериз, он пока что так и не поддержал его открыто.