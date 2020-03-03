Московские протесты прошлого года побили рекорд по арестам и задержаниям протестующих

Протесты прошлого года в Москве побили рекорд по числу задержаний и арестов по административным статьям о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Со статистикой управления судебного департамента по Москве ознакомились «Ведомости».

Количество людей, которых привлекли к административной ответственности – 2974 человека. Это в 2,2 раза больше по сравнению с 2012 годом, когда прошли в том числе «Марш миллионов» и митинг 6 мая на Болотной площади. 131 человек в прошлом году был арестован за нарушения на массовых мероприятиях, что сопоставимо с числом арестов по России за 2012 и 2017 годы вместе. Также участников митингов оштрафовали на 44,9 млн рублей, что в девять раз больше штрафов 2012 года и сравнимо с суммой 2017-2018 годов.

В прошлом году московские суды рассмотрели в общей сложности 3286 дел о нарушении правил проведения митингов. Таким образом, рекорд 2012 года по этому показателю тоже оказался побит: тогда их было меньше в 1,4 раза.

Летом 2019 года в Москве прошли, в частности, протесты из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Самыми масштабными по задержаниям стали несогласованные акции 27 июля и 3 августа, на каждой из которых были задержаны больше тысячи человек. Помимо этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за протестов, фигурантами которого стали более 20 человек. Некоторые из них получили реальные сроки по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).