Второму самолету за сутки, летевшему в Москву, пришлось совершить экстренную посадку из-за сообщения о минировании

Летевший из Новосибирска в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в Перми из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

Письмо с угрозой взрыва поступило на почту контактного центра перевозчика, после чего информацию передали экипажу судна. Сотрудники силовых ведомств и экстренных служб аэропорта проводят проверку.

Ранее 3 марта экстренную посадку в аэропорту Хабаровска совершил лайнер «Аэрофлота», летевший в столицу из Владивостока. Причиной также стал анонимный звонок о минировании. Специалисты не нашли у пассажиров опасных предметов, после проверки самолет продолжил полет.