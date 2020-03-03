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Второму самолету за сутки, летевшему в Москву, пришлось совершить экстренную посадку из-за сообщения о минировании

Общество

 

Летевший из Новосибирска в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в Перми из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

Письмо с угрозой взрыва поступило на почту контактного центра перевозчика, после чего информацию передали экипажу судна. Сотрудники силовых ведомств и экстренных служб аэропорта проводят проверку.

Ранее 3 марта экстренную посадку в аэропорту Хабаровска совершил лайнер «Аэрофлота», летевший в столицу из Владивостока. Причиной также стал анонимный звонок о минировании. Специалисты не нашли у пассажиров опасных предметов, после проверки самолет продолжил полет.

Теги:
kb, самолеты, минирование

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