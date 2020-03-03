«Реально влияет на конкретную жизнь». Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил о пользе несистемной оппозиции, которая, по его мнению, «реально влияет на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов».

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны», — сказал президент. Он отметил, что в любой стране есть часть общества, которая не согласна с действующей властью, однако «есть закон, и нужно его соблюдать».

На вопрос о том, почему с активной частью общества государство предпочитает общаться с помощью дубинок, Путин указал, что такую категорию граждан нельзя сужать до оппозиции, «которая нарушает действующий закон». Он заявил, что в некоторых странах массовыми беспорядками считаются несогласованные акции, где участвуют хотя бы 12 человек.

«Пятерочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?», — сказал президент.

Скриншот: ТАСС

По его мнению, если не реагировать на несоблюдение определенных правил, «мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной», и протестующие начнут жечь машины. «Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», — считает Путин.