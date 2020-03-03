Обвиняемого по делу о дедовщине в забайкальской части, где рядовой расстрелял сослуживцев, приговорили к условному сроку

Читинский военный гарнизонный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей рядового забайкальской воинской части Рустама Мухатова, которого обвиняли в издевательствах над сослуживцем Рамилем Шамсутдиновым, растрелявшим восьмерых солдат. Об этом сообщает «Урал. МБХ медиа». Прокурор просил для Мухатова два года колонии-поселения.

Мухатов признал вину по делу о дедовщине (ст. 335 УК) и извинился перед потерпевшими. Он рассказывал, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва выполнять физические упражнения и бил их.

В октябре прошлого года Шамсутдинов выстрелил в двух офицеров, а после скомандовал сослуживцам лечь и добивал их одиночными выстрелами — всего тогда были убиты восемь человек.

На допросе солдат объяснял это установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по его словам, обещали после караула опустить его головой в унитаз.

Впоследствии было возбуждено дело о неуставных отношениях в части, по которому проходит рядовой Рустам Мухатов. Четверо потерпевших отказались от претензий, получив от Мухатова по 500 рублей компенсации. Кроме того, по версии следствия, связи между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую устроил Шамсутдинов, нет.